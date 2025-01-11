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Эрдоган прокомментировал смену власти в Сирии

Эрдоган назвал смену власти в Сирии «победой Турции»
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Michael Varaklas/AP

Смена власти в Сирии стала и победой Турции как соседа арабской республики, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает TRT Haber.

По словам Эрдогана, те люди, которые не могут радоваться окончанию жестокости режима Баас, не могут принять, что победа « сирийских братьев — это и наша победа как соседей».

До этого Эрдоган призвал арабские страны помочь в восстановлении Сирии, отметив, что стране причинен ущерб более чем в $500 млрд.

Эрдоган отметил, что мировое сообщество должно внести большой вклад в восстановление пострадавшей республики.

До этого Эрдоган заявил, что его страна положит конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии. Турция полна решимости сокрушить террористические организации в Сирии, а особенно «Исламское государство» (организация запрещена в России) и Рабочую партию Курдистана. Он назвал данные организации угрозой для Сирии, Ирака и Турции.

Ранее в Турции заявили, что Сирия не должна превратиться в рассадник терроризма.

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