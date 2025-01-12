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Азербайджан может возобновить поставки газа в Сербию 15 января

Trend: поставки азербайджанского газа в Сербию могут возобновиться 15 января
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Максим Богодвид/РИА Новости

Азербайджанские поставки газа в Сербию, приостановленные из-за технических неполадок на платформе Shah Deniz Alpha, могут возобновиться 15 января. Завершение ремонтных работ ожидается в ближайшие дни, сообщает азербайджанское информационное агентство Trend со ссылкой на источник в энергетическом секторе.

В компании BP-Azerbaijan подтвердили работу над устранением проблемы, подчеркнув, что неполадки касаются исключительно подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha и терминалом Сангачал, а сами платформы функционируют без сбоев.

Trend уточняет, что дата возобновления поставок – 15 января – является ориентировочной.

Азербайджан проинформировал власти Сербии о вынужденной приостановке поставок 1,7 млн куб. м газа в сутки из-за проблем на месторождении Шах-Дениз.

2 января министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравка Дедович-Ханданович заявила, что остановка транзита российского газа через Украину не нанесет ущерба республике, поскольку республика снабжается энергоносителями по другому маршруту.

Ранее Сербия попросила Россию увеличить объем поставок газа на предстоящий зимний период.

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