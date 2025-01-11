Вучич рассказал о приостановке поставок газа из Азербайджана

Вучич: Азербайджан приостанавливает поставки 1,7 млн куб. м газа в сутки в Сербию

Азербайджан проинформировал Сербию о том, что вынужден приостановить поставки 1,7 млн куб. м газа в сутки из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, заявил президент балканской республики Александар Вучич. Об этом сообщает ТАСС.

Баку предупредил Белград, что нет уверенности и ясности в том, какой период займет восстановление поставок газа, подчеркнул Вучич.

По словам президента Сербии, это означает, что страна начинает «намного сильнее и больше расходовать собственные резервы».

Вучич добавил, что в стране есть достаточные запасы энергоресурсов на зимний сезон, а также выразил надежду на скорейшее возобновление поставок газа из Азербайджана.

2 января министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравка Дедович-Ханданович заявила, что остановка транзита российского газа через Украину не нанесет ущерба республике, поскольку республика снабжается энергоносителями по другому маршруту.

Министр добавила, что на данный момент запасы сербского газа составляют 440 млн кубических метров, а угля — 1,6 млн тонн.

Ранее Вучич предрек скорый запуск «Северного потока».