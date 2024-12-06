Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сербия просит Россию нарастить поставки газа в рамках нового соглашения

Вулин: Сербия попросила РФ увеличить поставки газа в рамках нового соглашения

close
Matthias Rietschel/AP

Сербия просит Россию увеличить объем поставок газа на предстоящий зимний период в рамках нового соглашения. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин на полях Веронского Евразийского экономического форума, его цитирует ТАСС.

Он отметил, что в этом году в течение зимы поставки газа из России в Сербию уже выросли.

При этом Вулин допустил проблемы с оплатой за поставки газа из РФ, но обсуждает этот вопрос с «Газпромом».

Как заявлял ранее министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович, одним из важнейших экономических показателей Сербии является то, что в стране самая низкая цена на газ в Европе благодаря поддержке России.

С 2021 года «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту — через морской газопровод «Турецкий поток» и далее через Турцию и Болгарию.

В сентябре сообщалось, что договор двух стран о поставках российского газа, срок которого истекает в марте 2025 года, будет продлен.

Ранее Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами