Сербия просит Россию нарастить поставки газа в рамках нового соглашения

Сербия просит Россию увеличить объем поставок газа на предстоящий зимний период в рамках нового соглашения. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин на полях Веронского Евразийского экономического форума, его цитирует ТАСС.

Он отметил, что в этом году в течение зимы поставки газа из России в Сербию уже выросли.

При этом Вулин допустил проблемы с оплатой за поставки газа из РФ, но обсуждает этот вопрос с «Газпромом».

Как заявлял ранее министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович, одним из важнейших экономических показателей Сербии является то, что в стране самая низкая цена на газ в Европе благодаря поддержке России.

С 2021 года «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту — через морской газопровод «Турецкий поток» и далее через Турцию и Болгарию.

В сентябре сообщалось, что договор двух стран о поставках российского газа, срок которого истекает в марте 2025 года, будет продлен.

Ранее Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями.