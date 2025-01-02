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В Сербии заявили, что остановка транзита газа не нанесет ущерба стране

Министр энергетики Сербии заявила, что остановка поставок газа не нанесет ущерба
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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Остановка транзита российского газа через Украину не нанесет ущерба Сербии, поскольку республика снабжается энергоносителями по другому маршруту. Об этом заявила министр энергетики и горнодобывающей промышленности Дубравка Дедович-Ханданович, передает ТАСС.

«Возможно, европейский рынок почувствует определенные последствия, но мы постараемся не допустить их влияния на Сербию», — заявила она.

По словам министра, сербской стороне важно иметь достаточные запасы энергоресурсов и поддерживать стабильную ситуацию на рынке. Дедович-Ханданович подчеркнула, что строительство «Балканского потока» завершили в разгар пандемии COVID-19.

Министр добавила, что на данный момент запасы сербского газа составляют 440 млн кубических метров, а угля — 1,6 млн тонн.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее Захарова объяснила, чем решение Украины по российскому газу угрожает Европе.

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