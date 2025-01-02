В Сербии заявили, что остановка транзита газа не нанесет ущерба стране

Остановка транзита российского газа через Украину не нанесет ущерба Сербии, поскольку республика снабжается энергоносителями по другому маршруту. Об этом заявила министр энергетики и горнодобывающей промышленности Дубравка Дедович-Ханданович, передает ТАСС.

«Возможно, европейский рынок почувствует определенные последствия, но мы постараемся не допустить их влияния на Сербию», — заявила она.

По словам министра, сербской стороне важно иметь достаточные запасы энергоресурсов и поддерживать стабильную ситуацию на рынке. Дедович-Ханданович подчеркнула, что строительство «Балканского потока» завершили в разгар пандемии COVID-19.

Министр добавила, что на данный момент запасы сербского газа составляют 440 млн кубических метров, а угля — 1,6 млн тонн.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее Захарова объяснила, чем решение Украины по российскому газу угрожает Европе.