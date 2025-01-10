Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Николас Мадуро в третий раз принес присягу на посту президента Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла 10 января в Федеральном законодательном дворце в Каракасе, сообщает газета Heraldo.

На церемонии Россию представляет председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Мадуро будет занимать пост президента Венесуэлы до 2031 года.

Церемония инаугурации прошла через пять месяцев после выборов, которые состоялись в стране в июле прошлого года. По официальным данным, Мадуро победил, набрав 51,2% голосов избирателей.

Основным соперником Мадуро был оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который не признал результаты выборов. Руководители многих стран Латинской Америки, в том числе Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Перу и Чили, также не признали или поставили под сомнение результаты выборов. Победу Гонсалеса признали в ряде западных стран, включая США.

Николас Мадуро занимал пост министра иностранных дел в правительстве Уго Чавеса (2006—2013 годы) и был вице-президентом Венесуэлы (2012—2013 годы). С марта по апрель 2013 года Мадуро исполнял обязанности президента Венесуэлы. Затем он был избран президентом страны. В июле 2024 года он был переизбран на третий срок.

Ранее Мадуро заявил о подготовке покушения на вице-президента Венесуэлы.