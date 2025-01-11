Володин передал Мадуро пожелания от Путина

Володин встретился с Мадуро и передал ему пожелания от Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился со вступившим в должность президента Венесуэлы Николасом Мадуро и передал ему поздравления от президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

«Вячеслав Володин передал Николасу Мадуро от президента РФ Владимира Путина поздравления с победой на выборах и вступлением в должность главы государства, а также добрые пожелания успешной работы на благо граждан республики», — говорится в сообщении.

Володин подчеркнул, что выборы президента в Венесуэле «прошли в конкурентной борьбе и были легитимными», несмотря на «беспрецедентное давление со стороны США и стран, поддерживающих Вашингтон».

Накануне Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. На церемонии инаугурации Россию представлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По официальным данным, Мадуро победил, набрав 51,2% голосов избирателей. Он будет занимать пост президента Венесуэлы до 2031 года. Победу Мадуро не признали в ряде западных стран, включая США.

На сайте Минфина США сообщается, что Вашингтон увеличил награду за информацию, способствующую поимке Мадуро до $25 млн. Также он готов заплатить аналогичную сумму за данные о местонахождении министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо.

Ранее в США назвали причины, почему хотят отставки Мадуро.