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Мадуро призвал отпраздновать юбилей победы СССР над нацистской Германией

Мадуро призвал отпраздновать 80-летие победы СССР над фашистской Германией
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Miraflores Palace/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал начать празднование 80-летия победы Красной Армии Советского Союза над фашистской Германией. Об этом он сказал в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Мы начнем в Венесуэле историческое празднование 80-летия победы над фашизмом», — заявил он.

Мадуро отметил, что Куба, Никарагуа, Венесуэла и страны Латинской Америки в наши дни находятся в эпицентре борьбы с фашизмом. Мадуро добавил, что выступает за создание антифашистского альянса за мир.

Юбилей победы привлек внимание многих мировых лидеров. 14 декабря президент Сербии Александр Вучич сообщил о своем намерении вместе с премьер-министром Словакии посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2025 года.

В 2025 году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут по всей России. На федеральном уровне запланировано более 170 мероприятий, включая военный парад на Красной площади 9 мая, прием президента, праздничный фейерверк, благоустройство воинских захоронений, поисковые работы и выставки архивных материалов.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии считает личным долгом посетить Москву в День Победы.

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