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Джонсон открестился от срыва переговоров России и Украины в Турции

Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной
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Stefan Rousseau/AP

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя срыв переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году заявил, что у него не было намерения «препятствовать дипломатическим инициативам». Его слова приводит портал Delfi.

«У меня не было намерения препятствовать дипломатическим инициативам. Конечно, нет. Мы не принимали непосредственного участия в российско-украинских переговорах. Я сказал только то, во что действительно верил. Если бы украинцы решили героически сражаться, если бы они захотели защитить свое право на границы 1991 года, политика британского правительства заключалась бы в их поддержке», — сказал Джонсон.

Он напомнил, что Лондон не отправил войска на Украину, поскольку его возможности «на тот момент были ограничены». В то же время экс-премьер напомнил, что Британия помогала Киеву оружием.

В марте 2022 года после начала специальной военной операции в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины, на которых были обозначены контуры возможного мирного соглашения. Глава российской делегации Владимир Мединский тогда заявлял, что от Украины были получены письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск.

В ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ.

Ранее Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной в 2022 году.

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