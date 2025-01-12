Джонсон назвал членство Украины в НАТО «моральным и стратегическим императивом»

Экс-премьер Британии Джонсон: мира на Украине не будет без ее членства в НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что долгосрочного мира на Украине не удастся добиться без ее членства в НАТО. Его слова приводит портал Delfi.

Он признал, что до начала прямого столкновения с Россией Киев не мог рассчитывать на членство в военном блоке, поскольку «реальность была такова, что французы были против, немцы были против, не говоря уже о венграх и других». Джонсон утверждает, что решение Владимира Путина начать СВО сделало членство Украины в Североатлантическом альянсе «моральным и стратегическим императивом».

В то же время он посетовал, что этот вопрос на данный момент не обсуждается активно.

«Я не слышу, чтобы кто-то говорил, что, когда эта катастрофа закончится, решением должно стать членство Украины в НАТО. Люди перестали об этом говорить. И я думаю, что это большая, большая потеря, потому что Запад снова отступает», — сказал Джонсон.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вступления Украины в НАТО альянс окажется прямо у порога России. Он отметил, что может понять чувства Москвы по этому поводу. По его мнению, администрация президента США Джо Байдена допустила большое количество ошибок при обсуждении возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее министры обороны стран НАТО огорчились ситуации на Украине.