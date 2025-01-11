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Дания направила сообщения команде Трампа по поводу Гренландии

Axios: Дания выразила Трампу готовность усилить присутствие США в Гренландии
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Vladimir Potapeknko/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Дании направило личные сообщения команде избранного американского президента Дональда Трампа с целью убедить его, что проблемы безопасности Гренландии можно решить без включения острова в состав США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Копенгаген высказал готовность обсудить с Вашингтоном возможность укрепления безопасности острова или увеличения на нем американского военного присутствия.

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

По словам Трампа, на острове проживают порядка 45 тыс. человек, которые сами толком не знают, имеет ли Дания законное право на владение территорией.

До этого газета The Washington Post писала, что заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады, а также контроле над Панамским каналом являются частью обширной стратегии против России и Китая. По данным издания, избранный лидер размышлял о захвате Гренландии, «шумно рассуждал» о возвращении Панамского канала под контроль Америки и предлагал сделать Канаду 51-м штатом.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.

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