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Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для контроля над Гренландией

Трамп не исключил применение силы для контроля над Гренландией и Панамским каналом
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный американский лидер Дональд Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для контроля над Гренландией и Панамским каналом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, я не могу заверить вас. Вы говорите о Панаме и Гренландии. Я не могу заверить вас ни по одному из двух», — заявил он, отвечая на вопрос о применении силы в отношении государств.

До этого газета The Washington Post писала, что заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады, а также контроле над Панамским каналом являются частью обширной стратегии против России и Китая. По данным издания, избранный лидер размышлял о захвате Гренландии, «шумно рассуждал» о возвращении Панамского канала под контроль Америки и предлагал сделать Канаду 51-м штатом.

Позже Трамп заявил, что начал переговоры с представителями Панамы по вопросу перехода Панамского канала под контроль США. Избранный лидер подчеркнул, что Панама нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи передачи Вашингтоном контроля над каналом.

Ранее в Германии раскрыли, как Трамп планирует сделать США снова великими.

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