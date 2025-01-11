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Премьер Словакии назвал Зеленского попрошайкой и шантажистом

Премьер Словакии Фицо обвинил Зеленского в шантаже

Премьер-министр Словакии назвал президента Украины «попрошайкой и шантажистом». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фицо считает, что Зеленский ходит по Европе, «попрошайничает и шантажирует», выпрашивая у других деньги. Премьер Словакии подчеркнул, что «иногда ему это надоедает». Подобному «пора положить конец», добавил Фицо.

По его словам, ситуация гораздо опаснее, чем возможно представить.

Накануне Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам заявил, что Словакия заблокирует финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен.

По его словам, он заблокирует финансовую помощь Украине «без проблем», если Братиславе сообщат через три недели о блокировке транзита газа Украиной. Он пояснил, что готов наложить вето на решение Европейского союза направить Киеву еще €50 млрд.

До этого Фицо заявил, что причиной его визита в Россию в конце декабря стал отказ Украины продлевать транзит российского газа. Он также обвинил Владимира Зеленского в «саботировании финансовых интересов Словакии и ЕС».

Ранее Фицо оценил ущерб Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину.

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