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Премьер Словакии захотел отомстить Украине за остановку транзита газа

Премьер Фицо намерен заблокировать финансовую помощь Киеву из-за транзита газа
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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Словакия заблокирует финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен, заявил премьер страны Роберт Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам, пишет агентство РИА Новости.

По его словам, он заблокирует финансовую помощь Украине «без проблем», если Братиславе сообщат через три недели о блокировке транзита газа Украиной. Он пояснил, что готов наложить вето на решение Европейского союза направить Киеву еще €50 млрд.

С 1 января российский «Газпром» не подает газ для транзита через Украину, поскольку, как пояснили в компании, лишены такой технической и юридической возможности. Украинский «Нафтогаз» не стал продлевать контракт с российской компанией о подаче топлива.

«Газпром» 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев не намерен продлевать транзитное соглашение с Россией.

Ранее в России предупредили о банкротствах в ЕС из-за остановки транзита газа через Украину.

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