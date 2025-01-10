Премьер Словакии захотел отомстить Украине за остановку транзита газа

Словакия заблокирует финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен, заявил премьер страны Роберт Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам, пишет агентство РИА Новости.

По его словам, он заблокирует финансовую помощь Украине «без проблем», если Братиславе сообщат через три недели о блокировке транзита газа Украиной. Он пояснил, что готов наложить вето на решение Европейского союза направить Киеву еще €50 млрд.

С 1 января российский «Газпром» не подает газ для транзита через Украину, поскольку, как пояснили в компании, лишены такой технической и юридической возможности. Украинский «Нафтогаз» не стал продлевать контракт с российской компанией о подаче топлива.

«Газпром» 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев не намерен продлевать транзитное соглашение с Россией.

Ранее в России предупредили о банкротствах в ЕС из-за остановки транзита газа через Украину.