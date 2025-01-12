«Попрошайничает, шантажирует, просит у других денег». Фицо обрушился с критикой на Зеленского

Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «попрошайкой» и «шантажистом». Фицо недоволен решением Киева не продлевать контракт на транзит газа из России и грозит ответными мерами.
«Я здесь не для того, чтобы слушаться президента Зеленского!
И признаюсь, что иногда он мне надоедает. Он ездит по Европе, попрошайничает, шантажирует, просит у других денег.
Он должен остановиться», — сказал Фицо на заседании парламентского комитета. Трансляция велась на странице премьера в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Фицо отметил риск прекращения транзита российского газа через Украину и отверг обвинения в попытке разрешить газовый кризис при помощи визита в Москву.
«Эта ситуация гораздо опаснее, чем вы можете себе представить. Обвинять меня в том, что я решил разрешить эту ситуацию в Москве — крайне интересно и смешно», — сказал Фицо.
Газовый конфликт
Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но обострился после встречи премьера Словакии с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам Фицо, его визит в Москву стал реакцией на отказ Украины продолжать транзит газа через свою территорию. В ходе визита лидеры России и Словакии обсуждали ситуацию с газовыми поставками, а также предложения Украины относительно компенсации потерь от прекращения транзита.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отказался продлевать соглашение, и с 8:00 (мск) 1 января «Газпром» остановил прокачку.
Фицо назвал решение Зеленского «политическим капризом» и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и Евросоюза. Он пригрозил прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских беженцев, которые сейчас находятся в Словакии.
Зеленский в ответ выразил обеспокоенность по поводу «открытия второго энергетического фронта» и обвинил Словакию в том, что она готова идти на поводу у России.
В Братиславе назвали эти заявления «чушью».
На фоне развивающегося конфликта президент Словакии Петер Пеллегрини в середине декабря отказался от запланированной поездки в Киев, заявив, что «в этих условиях о моей поездке в Украину на данный момент не может быть и речи»: «Если мне нужно поехать туда только для того, чтобы сделать фото, и мне сказали, что ни капли нефти и газа не поедет в Словакию, то мне действительно не нужно туда ехать. Пусть никто не сердится на меня».