«Попрошайничает, шантажирует, просит у других денег». Фицо обрушился с критикой на Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в попрошайничестве и шантаже в ходе его поездок по Европе. Фицо выразил недовольство решением Киева не продлевать контракт на транзит российского газа через Украину и предупредил о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии и сокращение помощи украинским беженцам. Зеленский выразил обеспокоенность по поводу «открытия второго энергетического фронта».

Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «попрошайкой» и «шантажистом». Фицо недоволен решением Киева не продлевать контракт на транзит газа из России и грозит ответными мерами.

«Я здесь не для того, чтобы слушаться президента Зеленского!

И признаюсь, что иногда он мне надоедает. Он ездит по Европе, попрошайничает, шантажирует, просит у других денег.

Он должен остановиться», — сказал Фицо на заседании парламентского комитета. Трансляция велась на странице премьера в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фицо отметил риск прекращения транзита российского газа через Украину и отверг обвинения в попытке разрешить газовый кризис при помощи визита в Москву.

«Эта ситуация гораздо опаснее, чем вы можете себе представить. Обвинять меня в том, что я решил разрешить эту ситуацию в Москве — крайне интересно и смешно», — сказал Фицо.

Газовый конфликт

Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но обострился после встречи премьера Словакии с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам Фицо, его визит в Москву стал реакцией на отказ Украины продолжать транзит газа через свою территорию. В ходе визита лидеры России и Словакии обсуждали ситуацию с газовыми поставками, а также предложения Украины относительно компенсации потерь от прекращения транзита.

Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отказался продлевать соглашение, и с 8:00 (мск) 1 января «Газпром» остановил прокачку.

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Фицо назвал решение Зеленского «политическим капризом» и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и Евросоюза. Он пригрозил прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских беженцев, которые сейчас находятся в Словакии.

Зеленский в ответ выразил обеспокоенность по поводу «открытия второго энергетического фронта» и обвинил Словакию в том, что она готова идти на поводу у России.

В Братиславе назвали эти заявления «чушью».

На фоне развивающегося конфликта президент Словакии Петер Пеллегрини в середине декабря отказался от запланированной поездки в Киев, заявив, что «в этих условиях о моей поездке в Украину на данный момент не может быть и речи»: «Если мне нужно поехать туда только для того, чтобы сделать фото, и мне сказали, что ни капли нефти и газа не поедет в Словакию, то мне действительно не нужно туда ехать. Пусть никто не сердится на меня».