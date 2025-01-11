Украинская журналистка предрекла Зурабишвили судьбу Зеленского

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили может постичь судьба украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила журналистка Диана Панченко в социальной сети X, комментируя слова бывшей главы государства о том, что та все еще считает себя президентом.

«Не удивлюсь, если в какой-то момент вам придется делить кабинет с Зеленским, который будет дистанционно руководить Украиной, думая, что он президент», — написала украинская журналистка.

В конце декабря избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, отказалась признавать итоги выборов и до последнего не соглашалась покидать Президентский дворец, но все же сделала это и присоединилась к протестующим. Что известно о смене власти в Грузии — в материале «Газеты.Ru».

9 января Зурабишвили представила новый офис и заявила, что в нем продолжит выполнять «функции президента». По словам экс-главы государства, Грузия находится в серьезном политическом кризисе после прошедших парламентских выборов. Она уверена, что их следует провести повторно.

10 января Зурабишвили попросила не называть ее экс-президентом. Так она прокомментировала слова главы института Джона Уолтера, который назвал ее бывшим главой государства.

Ранее в Грузии предложили Зурабишвили называть себя Гитлером или Муссолини.