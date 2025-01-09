Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять «функции президента» в новом офисе

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в Тбилиси представила новый офис и заявила, что в нем продолжит выполнять «функции президента». Об этом пишет ТАСС.

«Я хочу сегодня принять вас в этом новом офисе, который является продолжением дворца Орбелиани (резиденция президента)», — сказала она.

По словам Зурабишвили, Грузия находится в серьезном политическом кризисе после прошедших парламентских выборов. Она уверена, что их следует провести повторно.

В свою очередь издание «Известия» сообщало, что бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили уехала в Соединенные Штаты после окончания срока полномочий и стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета.

Зурабишвили участвовала в протестах вместе с другими гражданами, недовольными прошедшими выборами в Грузии. Официальные полномочия бывшего президента истекли 29 декабря, однако она настаивает на нелегитимности нового президента и правительства.

Ранее Зурабишвили раскрыла, что будет делать после ухода с поста президента Грузии .