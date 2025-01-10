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США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за его поимку

США не признали инаугурацию Мадуро и подняли награду за его поимку до $25 млн
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РИА «Новости»

Вашингтон не признает инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличил награду за его поимку. Об этом сообщает Минфин США.

Соединенные Штаты увеличили награду за информацию, способствующую поимке Мадуро до $25 млн. Также они готовы заплатить аналогичную сумму за данные о местонахождении министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо.

Кроме того, награда в размере $15 млн назначена за министра обороны Владимира Падрино Лопеса.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла 10 января — через пять месяцев после выборов, которые состоялись в стране в июле прошлого года. По официальным данным, Мадуро победил, набрав 51,2% голосов избирателей.

Основным соперником Мадуро был оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который не признал результаты выборов. Руководители многих стран Латинской Америки, в том числе Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Перу и Чили, также не признали или поставили под сомнение результаты выборов. Победу Гонсалеса признали в ряде западных стран, включая США.

Николас Мадуро занимал пост министра иностранных дел в правительстве Уго Чавеса (2006—2013 годы) и был вице-президентом Венесуэлы (2012—2013 годы). С марта по апрель 2013 года Мадуро исполнял обязанности президента Венесуэлы. Затем он был избран президентом страны. В июле 2024 года он был переизбран на третий срок.

Ранее Мадуро заявил о подготовке покушения на вице-президента Венесуэлы

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