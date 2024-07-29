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В США назвали причины, почему хотят отставки Мадуро

NYT: США заинтересованы в отставке Мадуро из-за нефти в Венесуэле и мигрантов

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Fausto Torrealba/Reuters

Соединенные Штаты заинтересованы в отставке президента Венесуэлы Николаса Мадуро по ряду причин, среди которых главными являются наличие на территории государства обширных запасов нефти и необходимость остановить поток мигрантов из Венесуэлы на север. Об этом пишет газета The New York Times.

«В последние годы смена правительства (в Венесуэле. – Прим. ред.) стала для Соединенных Штатов еще более важной, поскольку огромное количество венесуэльцев начало мигрировать на север, а нефть страны становится все более ценной в меняющемся геополитическом ландшафте», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что теплые отношения Мадуро с противниками США, включая Россию, Иран и Китай, «только больше беспокоят Вашингтон».

Подчеркивается, что за выборами внимательно следили в Вашингтоне, «который годами пытался отстранить Мадуро от власти».

До этого лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть действующего президента страны Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот набрал 51,2% голосов.

Ранее Аргентина не признала победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы.

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