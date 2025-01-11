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Мадуро объявил о планах встретиться с Володиным

Мадуро сообщил, что проведет встречу с Володиным
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Fausto Torrealba/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом венесуэльский лидер объявил в ходе митинга в поддержку своего вступления в должность президента, пишет ТАСС.

«У меня запланирована встреча со специальным посланником президента России Владимира Путина (Вячеславом Володиным. — «Газета.Ru»)», — отметил Мадуро.

По его словам, он также встретится с посланником председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министрами нескольких стран.

Накануне Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. На церемонии инаугурации Россию представлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По официальным данным, Мадуро победил, набрав 51,2% голосов избирателей. Он будет занимать пост президента Венесуэлы до 2031 года. Победу Мадуро не признали в ряде западных стран, включая США.

На сайте Минфина США сообщается, что Вашингтон увеличил награду за информацию, способствующую поимке Мадуро до $25 млн. Также он готов заплатить аналогичную сумму за данные о местонахождении министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо.

Ранее журналист допустил введение новых санкций США против Венесуэлы.

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