Журналист допустил введение новых санкций США против Венесуэлы

Журналист Равид: США на этой неделе могут ввести новые санкции против Венесуэлы

Администрация США может на этой неделе ввести новые санкции в отношении Венесуэлы. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети X.

«Администрация [президента США Джо] Байдена собирается ввести на нынешней неделе новые санкции против режима [президента Николаса] Мадуро в Венесуэле в преддверии пятничной «инаугурации» президента, сообщили мне два американских должностных лица. Госдепартамент может объявить о первом раунде санкций в среду», — написал журналист.

28 июля 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими.

В августе Байден высказал мнение о необходимости проведения новых выборов в Венесуэле. Также заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что Вашингтон пытается оказать давление на Мадуро.

При этом Мадуро заявил о неприемлемости политики вмешательства США во внутренние дела других государств мира. Президент Венесуэлы отметил, что он категорически отвергает попытку Вашингтона «стать избирательной властью».

Ранее в Венесуэле объявили награду за поимку оппозиционера Гонсалеса.