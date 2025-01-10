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В Турции заявили, что не получали предложений по встрече Путина и Трампа

РИА: Турция не получала предложений по организации встречи Путина и Трампа
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Marcos Brindicci/Reuters

Турция не получала предложений по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

«По имеющейся информации, такого предложения нам не поступало», — сказал источник.

Он также отметил, что не имеет смысла «строить какие-либо предположения без соответствующей конкретики».

10 января Трамп заявил во время своего выступления перед журналистами, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

19 декабря Путин в ходе прямой линии сообщил, что готов к встрече с Трампом, но не уточнил дату. Позднее Трамп ответил, что будет ждать встречи с российским лидером по поводу разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что для встречи Путина и Трампа не требуется никаких условий.

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