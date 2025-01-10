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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом

Песков: для встречи Путина и Трампа не требуется никаких условий
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Susan Walsh/AP

Для встречи президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа не требуется никаких особых условий, кроме желания обеих сторон. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Президент неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Дональдом Трампом. Никакие условия для этого не требуются. Требуется обоюдное желание и политическая воля вести диалог», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Россия приветствует слова Трампа о желании вести переговоры и предполагает, что «какие-то движения» начнутся уже после того, как политик войдет в Овальный кабинет.

10 января Трамп сообщил, что Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января. Президент РФ ранее заявлял о своей готовности встретиться, но не уточнял дату. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ прокомментировали возможные уступки США по Украине.

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