Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕК заявили о непринятии Украины в группу по энергетике

Еврокомиссия: Украина не войдет в техническую группу по энергетике
close
Global Look Press

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила на брифинге в Брюсселе, что Украина не войдет в техническую группу ЕК — Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Итконен, встреча по вопросу формирования группы состоится в ближайшие недели.

«Группа будет включать высокопоставленных чиновников ЕС и Словакии», — уточнила представитель ЕК.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина участвовать в группе, Итконен заявила, что Еврокомиссия «находится в постоянном контакте с украинской стороной».

В августе 2024 года Украина отказалась продлевать срок действия договора с Россией о транзите газа и заявила, что в этом вопросе «поставлена точка». В декабре того же года украинские власти подтвердили эту позицию. С 1 января транзит газа через Украину был остановлен.

Словакия резко критиковала решение украинских властей, поскольку страна при его исполнении лишается не только топлива, но и транзитных доходов, получаемых за транспортировку газа в Австрию.

10 января глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что президент России Владимир Путин дал гарантии по исполнению обязательств по газовым поставкам.

Ранее в России предупредили о банкротствах в ЕС из-за остановки транзита газа через Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами