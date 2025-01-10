В ЕК заявили о непринятии Украины в группу по энергетике

Еврокомиссия: Украина не войдет в техническую группу по энергетике

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила на брифинге в Брюсселе, что Украина не войдет в техническую группу ЕК — Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Итконен, встреча по вопросу формирования группы состоится в ближайшие недели.

«Группа будет включать высокопоставленных чиновников ЕС и Словакии», — уточнила представитель ЕК.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина участвовать в группе, Итконен заявила, что Еврокомиссия «находится в постоянном контакте с украинской стороной».

В августе 2024 года Украина отказалась продлевать срок действия договора с Россией о транзите газа и заявила, что в этом вопросе «поставлена точка». В декабре того же года украинские власти подтвердили эту позицию. С 1 января транзит газа через Украину был остановлен.

Словакия резко критиковала решение украинских властей, поскольку страна при его исполнении лишается не только топлива, но и транзитных доходов, получаемых за транспортировку газа в Австрию.

10 января глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что президент России Владимир Путин дал гарантии по исполнению обязательств по газовым поставкам.

Ранее в России предупредили о банкротствах в ЕС из-за остановки транзита газа через Украину.