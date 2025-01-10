Премьер Словакии заявил о гарантиях Путина на поставки газа

Президент России Владимир Путин дал гарантии, что РФ исполнит обязательства по газовым поставкам, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо. Его цитирует ТАСС.

«Я говорил с Путиным о контракте между нами и «Газпромом», в котором говорится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем что-то реализовать по «Южному потоку», но пока у нас есть хранилища, словацкое потребление [газа] обеспечено», — заявил словацкий премьер, отметив, что ему гарантировали исполнение обязательств Москвой.

При этом Фицо подчеркнул, что готов препятствовать финансовой поддержке Украины, если вопрос с транзитом газа не удастся решить.

В августе 2024 года Украина отказалась продлевать срок действия договора с Россией о транзите газа и заявила, что в этом вопросе «поставлена точка». В декабре того же года украинские власти подтвердили эту позицию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С 1 января транзит газа через Украину был остановлен.

Словакия резко критиковала решение Киева, так как при его исполнении лишается не только топлива, но и транзитных доходов, получаемых за транспортировку газа в Австрию.

Ранее Зеленского обвинили в слабости из-за отказа участвовать в консультациях по газу.