В Словакии подтвердили прекращение подачи газа с Украины

Представители словацкой газотранспортной компании Eustream подтвердили, что поток газа со стороны Украины в страну остановлен. Об этом пишет Denník N.

Компания Eustream входит в число операторов словацкой газотранспортной системы.

До этого в министерстве экономики Словакии сообщили, что страна обеспечена запасами газа на случай, если транзит российского сырья будет остановлен Украиной. В министерстве отметили, что поставки российского газа в Европу продолжатся по альтернативным маршрутам. При этом негативные последствия затронут и саму Украину, подчеркнули в ведомстве. Это связано с тем, что власти страны потеряют прибыль от платежей за транзит.

31 декабря официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен сообщила, что европейские страны готовы к прекращению поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, включая Словакию. По ее словам, Еврокомиссия более года работает в координации с членами ЕС над подготовкой к подобной ситуации.

Ранее стало известно об альтернативном способе транзита газа РФ в Европу.