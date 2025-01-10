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В России предупредили о банкротствах в ЕС из-за остановки транзита газа через Украину

РИА Новости: Европе грозит волна банкротств без транзита газа через Украину
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Vasily Fedosenko/Reuters

Страны Европейского союза могут столкнуться с банкротств
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ами предприятий в случае, если транзит российского газа через Украину, который был остановлен с 1 января, не возобновится. Об этом говорится в аналитическом материале РИА Новости.

Агентство ссылается на заявления заинтересованных в продолжении поставок политиков из стран Европы, в первую очередь на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. При этом РИА Новости признает, что Еврокомиссия не видит существенной угрозы в связи с опустевшей трубой.

Агентство утверждает, что Украина отказалась вести переговоры о продлении контракта, несмотря на недовольство Венгрии и Словакии, остальные страны Евросоюза не высказывают опасений по этому поводу.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что причиной его визита в Россию в конце декабря стал отказ Киева продлевать транзит российского газа. Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «саботировании финансовых интересов Словакии и Европейского союза».

Ранее Фицо оценил ущерб Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину.

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