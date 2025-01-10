Экономист: Западу придется вернуть украденные у РФ резервы

Украденные у России резервы Западу все-таки придется вернуть. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец. Ждать, по его словам, осталось недолго.

Эксперт отметил, что Запад не сумел сломить РФ санкциями. Европа при этом стремительно беднеет, оставшись без российского газа. Западные политики заинтересованы в восстановлении отношений с Москвой, а для этого нужно возвращать награбленное, подчеркнул он.

«Они теперь попали в положение, когда их потери больше, чем потенциальные доходы. Если они увидят, что ситуация уже совсем плохая, им придется идти навстречу. Будем ждать, пока эти обстоятельства сложатся», — сказал Зубец.

В январе украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, что предлагал избранному главе США Дональду Трампу продать Украине оружие за счет $300 млрд из российских активов.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев подписал соглашение с Всемирным банком о кредите от США, который будет обеспечен за счет доходов от замороженных активов России.

Ранее Украина получила первый $1 млрд за счет замороженных активов РФ.