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Зеленский предлагал Трампу продать Украине оружие за счет российских активов

Зеленский заявил, что предлагал Трампу продать оружие за $300 млрд активов РФ
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Johanna Geron/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, что предлагал избранному главе США Дональду Трампу продать Украине оружие за счет $300 млрд из российских активов.

«Я сказал [Дональду] Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов с российских активов. Мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность», — сказал Зеленский.

Во время беседы он также заявил, что первым шагом к окончанию конфликта должны стать переговоры с Трампом. По его словам, Украине необходимо получить «сильные гарантии безопасности», после чего страна сядет за стол переговоров.

Утром 5 января газета The Guardian сообщила, что Украина готовится к тому, что Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта. В материале издания отмечалось, что стратегия новой администрации США при этом «может оказаться решающей» для текущей ситуации, однако решение кризиса остается «сложной задачей».

Ранее в Раде рассказали об успехах Трампа по решению конфликта на Украине.

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