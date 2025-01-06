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Зеленский захотел, чтобы Маск перешел на сторону Украины

Зеленский захотел, чтобы Маск был максимально на стороне Украины
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IMAGO/Faye Sadoun/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью блогеру Лексу Фридману заявил, что уважает американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска и хотел бы, чтобы он был «максимально» на стороне Киева.

Зеленский подчеркнул, что уважает Маска, поскольку американец, как и он, добился всего сам. По его словам, такие люди продвигают мир вперед, и все видят результат его работы. Глава государства также поблагодарил предпринимателя за разрешение ВСУ использовать спутниковую связь Starlink.

«Я бы очень хотел, чтобы Илон был на нашей стороне максимально, чтобы он поддерживал [Киев]», — сказал Зеленский.

Он понадеялся, что Маск когда-нибудь приедет на Украину, чтобы «поговорить с людьми и посмотреть».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью популярному американскому блогеру Лексу Фридману, в котором обсудил ключевые вопросы мировой и внутренней политики. Темами беседы стали переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, судьба замороженных российских активов, будущие президентские выборы на Украине, а также неожиданный звонок Александра Лукашенко в первые дни конфликта и его извинения. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сравнили Зеленского с Байденом.

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