Премьер Италии пообещала Зеленскому лучшие позиции на переговорах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить поддержку Киева и обеспечить лучшие позиции на мирных переговорах с Москвой. Об этом говорится на сайте правительства Италии.

«Мелони подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия <...> будет оказывать, чтобы создать для Киева наилучшие возможные условия для построения справедливого и прочного мира», — говорится в публикации.

Отмечается, что встреча Мелони и Зеленского, который прибыл в Италию с неофициальным визитом, продолжалась около часа. Ожидается, что 10 января украинского президента также примет президент страны Серджо Маттарелла.

До этого в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года Мелони заявила, что завершение украинского конфликта зависит от предоставления Киеву гарантий безопасности. Премьер-министр Италии отметила, что готова поддержать любые инициативы по завершению боевых действий, которые будут приемлемы для Украины, подчеркнув, что это необходимо для достижения «справедливого мира».

9 января издание «Страна.ua» писало, что Зеленский планирует посетить Италию с рабочим визитом. Ожидалось, что там должны были состояться его переговоры с президентом США Джо Байденом, но американский лидер отменил поездку из-за масштабных лесных пожаров в штате Калифорния.

Ранее сообщалось, что Италия выделила многомиллионную сумму на поддержку энергетики Украины.