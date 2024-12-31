Италия выделяет многомиллионную сумму на поддержку энергетики Украины

Италия объявила о выделении 13 миллионов евро в фонд поддержки энергетики Украины по поручению министра иностранных дел республики Антонио Таяни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в МИД Италии, это решение «является важным шагом в усилиях по восстановлению энергетических систем», которые были повреждены в ходе конфликта.

«Вклад Италии — один из самых больших для одной страны — поможет стабилизировать электроснабжение миллионов пострадавших от войны украинцев в это тяжелое время», — говорится в заявлении.

Этим вкладом Италия подтверждает свою неизменную поддержку устойчивости энергетического сектора Украины, подчеркнули в ведомстве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Байден резко осудил массированный удар ВС РФ по Украине.