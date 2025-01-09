Зеленский сразу после поездки в Германию отправится в Италию

«Страна.ua»: Зеленский отправится в Италию на встречу с премьер-министром Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания контактной группы по ситуации в стране, которое состоится на американской базе «Рамштайн» в Германии, отправится в Италию. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты отметили, что в Италии должны были состояться переговоры украинского лидера с американским коллегой Джо Байденом. Но последний отменил поездку в европейскую республику из-за масштабных лесных пожаров в штате Калифорния.

«Предыдущая встреча Байдена и Зеленского в октябре [2024 года] также была отменена из-за урагана в [американском штате] Флорида. Байден тогда не приехал в Германию, куда уже выехал Зеленский», — говорится в материале.

Несмотря на решение президента США, украинский лидер все равно посетит Италию. Авторы публикации уточнили, что здесь он встретится с премьер-министром республики Джорджей Мелони.

9 января Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании контактной группы по ситуации на Украине, которая пройдет на американской базе «Рамштайн». Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать министры обороны из 54 стран.

Ранее глава украинского военного ведомства Рустем Умеров рассказал, чего можно ждать от заседания контактной группы в Германии.