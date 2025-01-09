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Премьер Италии рассказала, от чего зависит завершение конфликта на Украине

Мелони: для завершения конфликта Украина должна получить гарантии безопасности
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Yara Nardi/Reuters

Завершение украинского конфликта зависит от предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у главы правительства, считает ли она возможным вступление Украины в НАТО без утраченных территорий. Также представители СМИ хотели узнать, поддержала бы она такое развитие событий.

Мелони ответила, что готова поддержать любые инициативы по завершению боевых действий, которые будут приемлемы для Украины. По словам премьер-министра, это необходимо для достижения «справедливого мира».

«Я полностью убеждена, что необходимы гарантии безопасности для Украины для того, чтобы стремиться к настоящему миру», — добавила она.

Глава правительства уточнила, что условия урегулирования конфликта должны обсуждаться вовлеченными в него странами.

9 января издание «Страна.ua» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Италию с рабочим визитом. Здесь должны были состояться его переговоры с американским лидером Джо Байденом, но последний отменил поездку в европейскую республику из-за масштабных лесных пожаров в штате Калифорния. В связи с этим Зеленский проведет встречу только с Мелони.

Ранее в Италии объявили о выделении крупной суммы денег на поддержку энергетической системы Украины.

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