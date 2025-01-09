Трамп представил сенаторам план по ужесточению миграционной политики

Избранный президент США Дональд Трамп представил сенаторам-республиканцам план, состоящий из 100 указов, направленных на ужесточение миграционной политики и укрепление границ. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух участников встречи.

«Сенаторам был представлен предварительный план из 100 указов, о котором им рассказали на встрече с Трампом», — отмечается в статье.

По словам собеседников портала, одной из главных инициатив Трампа является восстановление Title 42 — меры, принятой в период пандемии коронавируса меры, которая позволяла депортировать мигрантов, не рассматривая их ходатайства о предоставлении убежища.

Также в план вошли указы о продолжении строительства стены на границе с Мексикой, о новых ограничениях на предоставление убежища для мигрантов и об использовании местных правоохранительных органов для помощи в миграционных операциях.

22 декабря Трамп заявил, что в первый день во главе Белого дома подпишет пакет указов о закрытии границы США для нелегальных мигрантов.

В ноябре Трамп подтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения.

До этого телеканал NBC News сообщал, что команда избранного президента США может закрыть две миграционные программы администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена, после чего более 1,3 миллиона легальных мигрантов будут депортированы из страны.

Ранее сообщалось, что команда Трампа прорабатывает ускоренную депортацию мигрантов из США на военных самолетах.