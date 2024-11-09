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Стало известно о плане Трампа депортировать более 1,3 млн мигрантов

NBC: Трамп может депортировать более 1,3 млн легальных мигрантов

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Eric Gay/AP

Команда избранного президента США Дональда Трампа может закрыть две миграционные программы администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена, после чего более 1,3 миллиона легальных мигрантов будут депортированы из страны. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Такой исход событий возможен, поскольку эти мигранты легально въехали в США, но еще не получили убежище.

По данным источников телеканала, ознакомившихся с документом, первыми под депортацию могут попасть люди, представляющие угрозу. К ним могут относиться уроженцы Китая призывного возраста, которые находятся на американской территории.

8 ноября Трамп в эфире NBC заявил, что у него нет выбора, кроме как исполнить свое предвыборное обещание о массовой депортации мигрантов.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп сравнил США с мусорным ведром для всего мира.

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Выборы в США - 2024
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