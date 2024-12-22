Трамп захотел закрыть границу для нелегалов в первый день президентства

Трамп заявил, что в первый день президентства закроет границу США для нелегалов

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в первый день во главе Белого дома подпишет пакет указов о закрытии границы США. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подпишет «исторический» пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов.

В ноябре Трамп подтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения.

11 ноября пресс-секретарь штаба избранного президента США Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп проведет крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов в первый же день после вступления в должность главы государства.

Ливитт отметила, что Трамп примет все меры для защиты границы с Мексикой на юге Соединенных Штатов. По ее словам, администрация нынешнего президента США Джо Байдена отказывается это делать.

В тот же день стало известно, что заместителем главы администрации Белого дома по вопросам политики должен стать Стивен Миллер, известный своим жестким отношением к вопросам миграции.

Ранее в Белом доме рассказали о передаче полномочий Трампу.