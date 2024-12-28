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Команда Трампа прорабатывает ускоренную депортацию мигрантов из США на военных самолетах

WSJ: команда Трампа может ускорить высылку мигрантов за счет военных самолетов
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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Администрация следующего американского президента Дональда Трампа рассматривает вариант использования военных баз США для содержания и депортации мигрантов-нелегалов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на будущего куратора по вопросам безопасности границ при новом главе государства Томаса Хомана.

«Команда Дональда Трампа рассматривает возможность использования военных баз для содержания [нелегальных] мигрантов и военных самолетов для ускорения депортаций», — сообщил чиновник.

Он считает американские ВС «множителем сил», который необходим для массовой высылки нелегалов с территории страны. Военных можно будет привлечь в том числе к логистическим и административным задачам, созданию инфраструктуры и анализу разведданных. Хоман добавил, что соратники будущего президента США ждут данных от конгресса по поводу финансирования инициативы.

WSJ отметила, что во время нахождения у власти президентов Барака Обамы и Джо Байдена американские базы также использовались для временного содержания незаконного попавших в страну мигрантов.

На прошлой неделе Трамп заявил, что в первый день во главе Белого дома подпишет пакет указов о закрытии границы США для нелегалов.

Ранее администрация Трампа пообещала депортировать нелегальных мигрантов с семьями.

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