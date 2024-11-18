Трамп подтвердил намерение начать массовую высылку мигрантов из США

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения. Это следует из его сообщения в соцсети Truth Social.

Откликаясь на пост главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона с описанием вышеуказанных действий, Трамп написал «Правда!!!».

11 ноября пресс-секретарь штаба избранного президента США Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп проведет крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов в первый же день после вступления в должность главы государства.

Ливитт отметила, что Трамп примет все меры для защиты границы с Мексикой на юге Соединенных Штатов. По ее словам, администрация нынешнего президента США Джо Байдена отказывается это делать.

В тот же день стало известно, что заместителем главы администрации Белого дома по вопросам политики должен стать Стивен Миллер, известный своим жестким отношением к вопросам миграции.

Подробнее о том, кто есть кто в новой администрации Дональда Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали о передаче полномочий Трампу.