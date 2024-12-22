В Польше пообещали арестовать Нетаньяху в случае его визита в страну

JP: Польша арестует Нетаньяху, если он окажется на территории республики

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован, если приедет в республику на 80-ю годовщину освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим». Об этом пишет газета The Jerusalem Post (JP).

В материале уточняется, что памятное мероприятие состоится 27 января 2025 года.

Как отметил Бартошевский, польское правительство должно исполнять обязательства перед Международным уголовным судом (МУС), выдавшим ордер на арест израильского премьер-министра. По информации журналистов, в связи с этим Нетаньяху на церемонии присутствовать не будет. Единственным представителем еврейского государства станет министр образования Йоав Киш.

21 ноября МУС выдал ордер на арест главы правительства Израиля, а также министра обороны страны Йоава Галланта.

В релизе суда говорилось, что инстанция приняла соответствующее решение в связи с совершением политиками преступлений против человечности и военных преступлений. Речь идет о ведении боевых действий на территории сектора Газа.

Представители еврейского государства, в свою очередь, пытались оспорить юрисдикцию МУС. Но он отклонил все их аргументы.

Ранее во Франции отказались исполнять ордер МУС на арест премьер-министра Израиля.