Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше пообещали арестовать Нетаньяху в случае его визита в страну

JP: Польша арестует Нетаньяху, если он окажется на территории республики
close
Ronen Zvulun/Reuters

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован, если приедет в республику на 80-ю годовщину освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим». Об этом пишет газета The Jerusalem Post (JP).

В материале уточняется, что памятное мероприятие состоится 27 января 2025 года.

Как отметил Бартошевский, польское правительство должно исполнять обязательства перед Международным уголовным судом (МУС), выдавшим ордер на арест израильского премьер-министра. По информации журналистов, в связи с этим Нетаньяху на церемонии присутствовать не будет. Единственным представителем еврейского государства станет министр образования Йоав Киш.

21 ноября МУС выдал ордер на арест главы правительства Израиля, а также министра обороны страны Йоава Галланта.

В релизе суда говорилось, что инстанция приняла соответствующее решение в связи с совершением политиками преступлений против человечности и военных преступлений. Речь идет о ведении боевых действий на территории сектора Газа.

Представители еврейского государства, в свою очередь, пытались оспорить юрисдикцию МУС. Но он отклонил все их аргументы.

Ранее во Франции отказались исполнять ордер МУС на арест премьер-министра Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами