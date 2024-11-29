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Франция не будет исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху

Le Point: Макрон согласился не исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху

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Ronen Zvulun/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон согласился не выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обмен на участие в переговорах о прекращении огня в Ливане, сообщает французский журнал Le Point со ссылкой на источник в окружении Макрона.

Министерство иностранных дел Франции заявило в среду, что страна «уважает свои международные обязательства» и будет полностью сотрудничать с Международным уголовным судом. Однако при этом оно отметило, что не может быть требования к ней предпринимать действия «в отношении иммунитетов государств, не являющихся сторонами МУС», которые касаются Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта.

26 ноября министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что в его стране усомнились в юридическом характере решения МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля.

21 ноября сообщалось, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. В документе сообщается, что палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эстония поддержала ордер МУС на Нетаньяху и Галанта.

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