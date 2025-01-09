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Захарова предложила Зеленскому помочь США в ликвидации лесных пожаров

Захарова в шутку призвала Зеленского помочь США в тушении пожаров в Калифорнии
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь США в ликвидации пожаров, которые бушуют в штате Калифорния.

Она напомнила, что год назад Агентство США по международному развитию передало Украине противопожарное снаряжение, включающее огнетушители, бензопилы и другие спасательные инструменты.

«Кому только Зеленский не «помогал». Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine («Зерно с Украины» — пер. ред.) ведь уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе — Rain from Ukraine («Дождь с Украины» — пер. ред.)», — написала Захарова.

По ее словам, единственная программа, которую Зеленскому по-настоящему удалось реализовать с помощью «англосаксонских ультралибералов, — это Pain from Ukraine («Боль с Украины» — пер ред.).

9 января сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший упрекнул власти округа Лос-Анджелес, где произошли мощные лесные пожары, в передаче украинскому руководству оборудования для тушения огня.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ранее несколько голливудских звезд потеряли дома при пожаре в Калифорнии.

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