Путин заявил, что для ликвидации последствий ЧС в Черном море делается недостаточно

Российский лидер Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба после разлива мазута в Черном море пока делается недостаточно. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с членами правительства РФ, передает РИА Новости.

«Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба (от разлива мазута в Черном море - прим. ред.) пока явно недостаточно», — заявил он.

В ходе этого же совещания президент заявил, что разлив мазута в Черном море является одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы. Он поручил министрам организовать штаб по ликвидации последствий ЧП.

15 декабря 2024 года в акватории Керченского пролива, соединяющего Азовское и Черное моря, потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Причиной послужил сильный шторм.

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Ранее экологи назвали число дельфинов, пострадавших из-за ЧП в Керченском проливе.