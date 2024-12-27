Си Цзиньпин посетит Россию в 2025 году

Россия ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина в 2025 году. Об этом РИА Новости сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.

«Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются», — сказал он.

Моргулов также сообщил, что после визита в Россию в Китае состоится 30-я регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии.

Недавно Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и Россией за 75 лет с момента установления дипломатических связей стали примером успешного сотрудничества между крупными соседними державами. Китайский лидер выразил уверенность в том, что Москва и Пекин продолжат углублять политическое взаимодействие и расширять практическое сотрудничество во всех сферах.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции передал привет лидеру Китая Си Цзиньпину, назвав его своим другом.