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Си Цзиньпин посетит Россию в 2025 году

Посол Моргулов: Россия в 2025 году ожидает визит лидера Китая Си Цзиньпина
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина в 2025 году. Об этом РИА Новости сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.

«Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются», — сказал он.

Моргулов также сообщил, что после визита в Россию в Китае состоится 30-я регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии.

Недавно Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и Россией за 75 лет с момента установления дипломатических связей стали примером успешного сотрудничества между крупными соседними державами. Китайский лидер выразил уверенность в том, что Москва и Пекин продолжат углублять политическое взаимодействие и расширять практическое сотрудничество во всех сферах.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции передал привет лидеру Китая Си Цзиньпину, назвав его своим другом.

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