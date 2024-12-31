Си Цзиньпин заявил, что РФ и КНР движутся по правильному пути

Си Цзиньпин: Москва и Пекин всегда движутся по пути отказа от конфронтации

Москва и Пекин всегда движутся по правильному пути, отказываясь от конфронтаций и не создавая союзов против каких-либо третьих стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, пишет агентство «Синьхуа».

Во вторник, 31 декабря, китайский лидер и президент РФ Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом.

Глава азиатской республики обратил внимание, что в 2024 году РФ и КНР отметили 75-летие с момента установления дипломатических отношений. По его словам, после стольких лет взаимодействие между двумя государствами стало более стабильным и зрелым.

«В условиях ускоряющихся глобальных изменений и нестабильности международной обстановки КНР и РФ всегда движутся по пути отказа от союзничества, конфронтации и нацеленности против третьих стран», — добавил Си Цзиньпин.

27 декабря посол Москвы в Пекине Игорь Моргулов сообщил, что китайский лидер планирует посетить РФ в 2025 году. Как сказал дипломат, «соответствующие планы уже активно верстаются».

Также он добавил, что после зарубежной поездки Си Цзиньпина на территории КНР состоится 30-я регулярная встреча председателей российского и китайского кабинетов министров. Более того, запланировано проведение 11-го заседания межпарламентской комиссии.

Ранее российский лидер описал отношения Москвы и Пекина фразой «и маотай, и водочка».