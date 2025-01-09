Премьер Израиля отказался от планов поехать на инаугурацию Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от планов поехать в Соединенные Штаты на инаугурацию избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет The Times of Israel.

По данным издания, точные причины решения Нетаньяху неизвестны.

До этого стало известно, что Трамп пригласил бывшего лидера Бразилии Жаира Болсонару на инаугурацию, которая состоится 20 января.

7 января Трамп провел пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Во время мероприятия он выразил надежду, что сможет добиться завершения конфликта между Москвой и Киевом в течение шести месяцев после инаугурации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но тот его не пригласил.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с инаугурацией.