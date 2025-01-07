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Трамп ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

Трамп заявил, что надеется добиться завершения конфликта на Украине за полгода

Избранный президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сможет добиться завершения конфликта между Украиной и РФ за полгода. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Во вторник, 7 января, будущий американский лидер провел пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. На мероприятии ему задали вопрос, за сколько он планирует добиться прекращения огня на Украине.

«Надеюсь, что за шесть месяцев удастся», — сказал политик.

Также избранный глава государства рассказал, что знает о готовности президента РФ Владимира Путина провести с ним переговоры. Но, по словам Трампа, соответствующая беседа может состояться только после его инаугурации.

6 января украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью блогеру Лексу Фридману. Во время разговора он признался, что не готов вести переговоры по урегулированию конфликта одновременно с Трампом и Путиным.

Как отметил глава государства, сначала он хотел бы встретиться с будущим хозяином Белого дома и европейскими политиками. Только после этого он мог бы начать диалог с Москвой.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) рассказал, почему его предсказание о завершении «горячей фазы» конфликта 30 декабря 2024 года не сбылось.

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