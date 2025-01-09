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Песков рассказал об отношении РФ к ситуации на Южном Кавказе

Песков заявил о заинтересованности РФ в поддержании мира на Южном Кавказе
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Алексей Даничев/Алексей Никольский/Сергей Гунеев/РИА Новости

Российское руководство заинтересовано в том, чтобы на Южном Кавказе сохранялась атмосфера мира и стабильности. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, готова ли Москва принять меры для урегулирования кризиса в случае эскалации конфликта между Ереваном и Баку.

«Это (Южный Кавказ — «Газета.Ru») не далекий для нас регион. РФ, собственно, является страной этого региона <...>. Мы хотим, чтобы на Южном Кавказе был мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасности», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, российские власти дорожат добрососедскими отношениями с Арменией и Азербайджаном. В связи с этим они намерены делать все возможное, чтобы соответствующие связи развивались и дальше.

Также во время мероприятия журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, созванивался ли президент РФ Владимир Путин с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном в последнее время. Как сказал Песков, таких контактов не было.

8 января Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. На этом фоне он призвал Париж и ряд иных стран аннулировать контракты на поставки вооружений Еревану.

В ответ Пашинян сообщил об отсутствии у властей страны каких-либо агрессивных намерений в отношении соседних государств, включая Азербайджан. При этом премьер-министр подчеркнул, что Армения имеет легитимное право на обеспечение обороноспособности своей армии.

Ранее министерство иностранных дел Армении обвинило Азербайджан в нежелании подписывать мирный договор.

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