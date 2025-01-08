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В Армении заявили, что Азербайджан не желает подписания мирного договора

Глава МИД Армении Мирзоян: Баку не хочет подписания мирного договора
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Shutterstock/esfera

Баку, скорее всего, не желает подписания мирного договора с Ереваном. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Вы спрашиваете, хочет ли Азербайджан (подписания мирного договора. — «Газета.Ru»). Скорее всего, по тому тексту, который был до сегодняшнего дня, нет», — заявил министр иностранных дел Армении.

Мирзоян добавил, что если бы Азербайджан желал подписания документа, то он был бы подписан. Однако это не означает конца этой истории с мирным процессом, отметил Мирзоян.

Среди прочего глава внешнеполитического ведомства Армении назвал неуместной схожую реакцию Еревана на агрессивную риторику Баку, так как, по его словам, Армения в этом случае окажется в невыгодной ситуации.

Между Азербайджаном и Арменией до сих пор не подписан мирный договор, несмотря на то, что с последнего нагорнокарабахского конфликта прошло четыре года.

4 декабря прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 90% мирного соглашения, остались последние детали.

18 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван до подписания мирного договора с Баку должен внести корректировки в конституцию, а также согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ. По мнению главы азербайджанского государства, эта группа уже давно не функциональна, однако формально она существует.

Ранее Алиев назвал Армению угрозой для Южного Кавказа.

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