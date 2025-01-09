Пескову задали вопрос о поставках российского газа в Словакию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, через территорию какой страны — Турции или Украины — будут осуществляться дальнейшие поставки российского газа в Словакию. Журналисты задали ему соответствующий вопрос в ходе регулярного брифинга.

«Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», — сказал представитель Кремля.

При этом он обратил внимание, что в Европе все еще остаются страны, которые заинтересованы в импорте более конкурентоспособного природного газа из РФ. Как отметил Песков, причина заключается в том, что поставки российского топлива могут способствовать развитию народного хозяйства и экономики таких государств.

«Эти страны работают в своих собственных интересах», — подчеркнул пресс-секретарь.

Также представитель Кремля выразил уверенность, что главным бенефициаром прекращения транзита газа из РФ через территорию Украины являются американские власти. Благодаря этому США смогли существенно увеличить объемы поставляемого в Европу топлива и начать завышать его стоимость.

«Это снижает конкурентоспособность европейской экономики и добавляет проблем гражданам европейских государств», — добавил Песков.

Украина официально отказалась продлевать срок действия соглашения с РФ о транзите российского газа в страны Европы. В результате с 1 января 2025 года поставки были прекращены.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что главным итогом его декабрьских переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стало обеспечение надежных поставок российского газа в республику. При этом он не стал уточнять, каким образом они осуществляются.

Ранее в Словакии допустили возможность пересмотра позиции по членству Украины в Европейском союзе (ЕС).